Novos apoios sociais para o Município de Santa Cruz

Na reunião de camarária de hoje, a autarquia de Santa Cruz aprovou um novo pacote de medidas sociais.

O presidente da Câmara de Santa Cruz, Filipe Sousa e o vereador Jaime Silva, destacaram a política de proximidade e de atenção aos problemas da população, inserida numa estratégia de apoio social que visa fazer a diferença no quotidiano dos Santa-Cruzenses.

Na saúde, a autarquia aprovou apoios na área da medicina dentária, para a realização de intervenções e à concretização de oito pequenas cirurgias.

Foi também aprovado o apoio financeiro a mais 25 projectos agrícolas.

Na reunião desta quinta-feira, 20 de Maio, foi aprovado um voto de louvor e a atribuição de uma medalha de mérito municipal a Patrocínio Gouveia, autarca mais antigo ainda em funções no concelho, além disso foi também ratificado o despacho do presidente da autarquia com a proposta ao Presidente da República para a atribuição de Ordem Honorifica a Maria Ascensão, a ‘loura da Camacha’.