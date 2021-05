Novo furo para captação de água em Santa Cruz

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, esteve recentemente em Santa Cruz, onde acompanhou as obras em curso com vista à execução de um furo para captação de água e que vem substituir um outro que, devido à sobreexploração, viu a sua qualidade diminuída.

Na ocasião, Susana Prada referiu que este investimento, por parte da empresa Águas e Resíduos da Madeira, tornou-se necessário para satisfazer o aumento crescente da procura de água essencialmente dos municípios do Funchal e Santa Cruz.

“O aumento da procura de água por parte dos municípios por via do aumento das perdas nas suas redes de distribuição em baixa, conjugado com a reduzida precipitação que se tem verificado nos últimos 7 anos, tem levado a uma sobreexploração dos furos de captação de água, principalmente os de Santa Cruz, levando a uma diminuição da qualidade da água para consumo” disse a governante adiantado que esta situação levou à pesquisa de uma nova origem de água.

Esta intervenção, orçada nesta primeira fase em 400 mil euros, deverá ficar pronta dentro de três meses e prevê-se que o furo possa produzir um caudal até 80 litros de água por segundo.