Mais uma noite tropical (mínima de 22,8 ºC) em Santa Cruz

A última noite voltou a ser tropical em Santa Cruz/Aeroporto, que registou 22,8 graus centígrados (ºC) de temperatura mínima do ar. Foi a segunda noite consecutiva com valores da temperatura do ar sempre acima dos 20 ºC. Nesta última noite o mesmo verificou-se nas estações meteorológicas do Funchal/Observatório e da Ponta do Sol/Lugar de Baixo, em ambos os casos o valor extremo da temperatura mínima foram 20,0 ºC registados já ao amanhecer (07:00).

Durante a madrugada desta sexta-feira, Santa Cruz chegou a registar de valor máximo da temperatura do ar 23,4 ºC (05:20). No Funchal/Observatório a máxima nocturna foi de 21,2 ºC (01:40) e na Ponta do Sol/Lugar de Baixo 22,1 ºC (02:00).

Assinale-se ainda que entre as 21 estações meteorológicas automáticas que compõem a rede do IPMA na Madeira (20) e Porto Santo, localidades como os Prazeres, Ponta do Pargo e Porto Moniz registaram durante a noite de hoje valores da temperatura também acima dos 20 ºC.

A Bica da Cana, situada a mais de 1500 metros de altitude, foi hoje, até às 07:00, a estação mais fria com 10,2 ºC.