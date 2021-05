Santa Cruz – Da época do ouro aos tempos do chumbo

Naquele tempo em que o PSD era minoria com 3 vereadores contra 4 da Oposição (3 do JPP/CDS e 1 PS), as coisas iam correndo mal, mas os orçamentos eram aprovados, ou seja, se havia 3 ladrões políticos, por outro lado existiam 4 opositores cúmplices, ou seja, assistir a um crime impávido e sereno é igual a cometê-lo.

Tenho mais de 300 páginas de mentiras e de intriga e também de verdades mas que após a tomada absoluta do poder pelo JPP tudo foi esquecido.

Em 2011/11/29 – na Assembleia Municipal de Santa Cruz foi aprovado um voto de louvor a Alberto João com 5 abstenções do JPP, sendo 6 contra, 3 do PS, 2 do JPP e 1 da CDU.

Alguém ainda se lembra da agonia financeira do PSD e passar na Assembleia Municipal um empréstimo à taxa de 7,5% do BANIF com apoio do JPP? Eu estava presente, a CDU tinha um eleito e votou contra.

Lembram-se de quando o JPP tinha uma montra de independentes que ia desde a Professora Helena Jardim já falecida, ao Senhor Rui Rufino, ex-presidente da Câmara Municipal de Machico no regime salazarista, a Professora Aida Nepomuceno.

Algum JPP se lembra hoje, pelo menos, de visitar o grande comunista Rui Nepomuceno, actualmente bastante fragilizado de saúde e que foi lateralmente utilizado contra a CDU (apesar dele ser o Mandatário Regional da CDU), com fotos e mais fotos junto daquela baixa política?

Que é feito de França Gomes, Luís Calisto, Carlos Costa, David Rodrigues, de Silvestre Sobrinho?

Lembram-se de que o candidato do CDS em Santa Cruz já desquitado do JPP afirmou que “não vamos comprar um PDM feito à medida”… Pois é, não há qualquer revisão do PDM, nem Plano de Diagnóstico, nem Mapa de Ruído, nem Mapa de Análise de Riscos. Grande rapaziada é o JPP.

Vou relembrar às mentes esquecidas o que Dírio Ramos, candidato à Câmara em 30 de Agosto de 2013 afirmava: “Denunciamos o PSD pela sua pela dependência dos especuladores imobiliários mas também o JPP e o PS por não terem exigido o processo de avaliação do PDM em vigor e o início do processo de revisão do PDM.”

Sim, eu sei, estão sem memória, quiçá mais ricos.

Ainda em 2013, o candidato da CDU denunciava os crimes urbanísticos em Santa Cruz dando como um exemplo o do Portinho, cujo projecto era da autoria do socialista Luís Vilhena e mais afirmava a CDU que o que temos em jogo é a política de comprar terrenos a pataco, depois traficar influências e transformar o pataco em milhão, o que cheirava a corrupção.

Na ALM, a rapaziada verde fala de ambiente, mas para os de memória curta, em Setembro de 2013, o candidato da CDU considerava um imperativo o ordenamento da orla costeira entre o Garajau e Machico e a necessidade de aprovar a criação de micro-reservas marinhas e potenciar o turismo de mergulho e outras actividades turísticas de carácter ambiental. Que fez o JPP em 8 anos? Zero!

A CDU propôs em junho de 2013 um Plano Integrado de Água Potável sendo que a falta de água de rega impede o desenvolvimento da agricultura. A CDU defendia a separação de redes de água potável e água de rega. Era dramático a falta de água. Hoje está pior. Que fez o JPP em 8 anos? Zero!

Sobre as liberdades: lembram-se que em 2011/04/28, um voto de saudação ao 1º de Maio e à luta dos trabalhadores e do povo foi rejeitado com votos contra do PSD e JPP. Sim, o JPP foi pior que o PSD!

Quanto ao edifício da Quinta do Garajau, houve uma proposta da CDU para a criação de uma comissão de inquérito para ver as irregularidades e ilegalidades apontadas no processo do edifício. Sabem o que aconteceu? Foi reprovada a proposta da CDU com votos contra do PSD, do JPP e 4 abstenções do PS. Mas, a CDU não desistiu, reclamou junto das instituições, em particular junto da Provedoria de Justiça e eu, como perito, fui lá a favor dos moradores e eles venceram. Que fizeram o JPP, o PS e o PSD? Zero! Engoliram um elefante vivo e calaram-se.

Esta é a democracia desta gente. Ganham votos, prometem o céu e a terra e depois enterram o cidadão – isto dói, dói, mas o povo esquece depressa.

Sobre Gaula: é mais uma história negra do CDS, destinada a acabar com a soberania do PSD em Santa Cruz custasse o que custasse, e, como diz o povo, vão-se os anéis e ficam os dedos.

O grande patrocinador destas eleições foi o CDS que, não só não concorreu ao acto, deixando aberto caminho ao Grupo dito marxista de Gaula (expressão de Alberto João), oferecendo apoio material e propaganda e até emprestou militantes para integrar as listas deste grupo como se tratasse de uma equipa de futebol entre eles lá vai Miguel Alves, vogal da Comissão Política. Este MA foi Secretário Regional adjunto do CDS, abandonou o seu partido, ficou na CMSC com o tacho de Vice-Presidente e o CDS que se lixe!

Afinal, como ficou o CDS em Santa Cruz? Em 2017, Leontina Serôdio regressa ao partido, encabeça a lista do CDS à Câmara e que dividendos trouxe ao CDS? Amargurado, o meu ex-camarada de armas, um histórico do CDS, polémico, viajante pelo mundo, em jeito de desespero afirma: “O CDS hoje vai coligado com o PSD (até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos). Hoje, não têm nada para dar, a teta da vaca secou. Resta somente deixar de levar pelas laranjas amargas, porque o fruto proibido do Jardim do Éden já não volta atrás”.

Santa Cruz precisa de liberdade, onde todas as opiniões contam. E, como diz o poeta, “se poeta sou sei a quem o devo, ao povo a quem dou os versos que escrevo”. Santa Cruz tem que correr com o JPP. Nalguns aspectos, como dizia Miguel Fonseca, “pior que Salazar”. Lembram-se de os verdinhos chamarem a polícia e correrem à bastonada com a CDU sobre o problema dos feirantes, felizmente resolvido, do Santo da Serra?

Santa Cruz precisa de desenvolvimento, de empresas e trabalhadores com direitos. O concelho está cansado de intriga, da mentira, de oportunistas, de ex-militantes xuxas (socialistas oportunistas e falsos acólitos do CDS).

Santa Cruz precisa de debate político, trabalho, muito trabalho. Ninguém deve ficar indiferente. Da parte da CDU aceitamos de braços abertos a participação de todos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para que todos saibam o que podem e devem fazer e não usar as cunhas ou lamber as botas ao JPP ou pagar o dízimo. Santa Cruz precisa de uma política alternativa, esclarecida, participativa, honrada, sem mentiras, com liberdade de acordo com o 25 de Abril. É necessário democratizar, é necessário desenvolver, é necessário correr com o JPP, o feitor dos senhorios poderosos.

Amigo, maior que o pensamento, por esta estrada amigo vem. Junta-te à CDU.