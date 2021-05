Albuquerque recebeu alunos da Escola Secundária de Francisco Franco

A turma de Ciência Política do 12.º ano (turma 15) da Escola Secundária de Francisco Franco, foi ontem recebida, na Quinta Vigia, pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

A visita foi dividida em dois momentos: um primeiro realizado no exterior, nos jardins do espaço da antiga Quinta das Angústias, e um segundo que aconteceu no salão nobre do edifício, onde os alunos assistiram a uma conversa/aula, de cerca de uma hora, de carácter histórico-político, sobre o poder regional e o processo da conquista da autonomia político-administrativa do arquipélago da Madeira.