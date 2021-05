‘Dia da Escola Azul’ e ‘Dia do Mar’ em destaque na ‘Francisco Franco’

A Escola secundária de Francisco Franco assinala esta quarta-feira o 'Dia da Escola Azul', com a realização de um conjunto de actividades ao longo do dia.

Pelas 9 horas, os alunos 'Embaixadores da Escola Azul ESFF', Camila Baptista, João Basílio e Rodrigo Almeida, colocam uma carta no correio dirigida a uma empresa amiga do Oceano incentivando à adopção de métodos mais ‘amigos’ do nosso Oceano.

Às 10 horas, na Sala de Sessões, Nélio Jardim, do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, fala sobre 'Reservas naturais' e pelas 14 horas, também na Sala de sessões, é a vez de Ignácio Gestoso, do Observatório Oceânico da Madeira, proferir a palestra 'Viver sem plástico'. Após a conferência será inaugurada a exposição Escola Azul ESFF.

O ‘Dia da Escola azul’ termina com a apresentação de trabalhos relacionados com esta temática por parte dos alunos do curso profissional de Técnico de Turismo Ambiental e Rural, sob supervisão pedagógica dos professores André Chaves e Roberto Fernandes.

Amanhã, dia 20, a ‘Francisco Franco’ evoca o ‘Dia do Mar’ com a realização de duas conferências e inauguração de três exposições.

'O Mergulho como ferramenta de trabalho científico' por Pedro Neves e 'O Mar da Madeira' por Eng. Carlos Lucas [antigo aluno da ESFF], ambos do Observatório Oceânico da Madeira, são os temas das conferências que decorrem a partir das 14 horas na Sala de Sessões.

As exposições a inaugurar são as seguintes:

exposição de fotografia – “Cachalote, o embaixador dos Oceanos nos mares da Madeira”;

exposição digital – “Concursos de ilustração: como queremos que o oceano seja daqui a dez anos?”

exposição digital – “Fauna marinha da Madeira”.

A dinamização das atividades da Escola Azul está a cargo das docentes Carol Aguiar, Helena Camacho e Sandra Sousa.

A Escola Azul é um Programa Educativo do Ministério do Mar que está a ser desenvolvido na RAM pela Direção Regional do Mar sob a coordenação da Dr.ª Sandra Brito