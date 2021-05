A Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal, é o estabelecimento de ensino com a melhor média nos exames do ensino secundário de 2020, na Região. Registando uma média de 13,65, em ano de pandemia e de ensino à distância, esta escola do Funchal ocupa a 1.ª posição na lista regional e a 116.ª na nacional

No 2.º lugar do ranking regional está a Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana, com uma média de 13,02. Na lista de todo o país a escola do Norte da Região está em 237.º.

Logo depois, em 238.º a nível nacional, e em 3.º lugar a nível regional, está a Escola Básica e Secundária de Machico, que em ano de pandemia registou uma média de 13,02.

O 4.º lugar da Madeira é ocupado pela Escola Secundária Jaime Moniz, correspondendo ao 308.º lugar em todo o país. A média dos exames do ensino secundário em 2020 foi de 12,70.

A Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol fecha o ‘top 5’ das escolas da Madeira, ocupando o 358.º lugar em todo o país, com uma média de 12,46.

Seguem-se a Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, no Porto Santo, em 6.º lugar na Madeira e em 390.º em Portugal (média de 12,26); a Escola Complementar do TIL – Apel, no Funchal, é o único estabelecimento de ensino privado a aparecer na lista: se focarmos só na região, a escola da Apel está na 7.ª posição, já a nível nacional está em 483.º lugar (média de 11,52); segue-se, em em 8.º lugar na lista madeirense, a Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, em Câmara de Lobos e a 485 a nível nacional (média de 11,50); Segue-se a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no Funchal (9.º na Madeira, 489.º em todo o país); A Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar da Calheta (10.º na Madeira, 493.º em todo o país); A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava (11.º lugar na Madeira, 497.º em todo o país) e a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto Silva, no Funchal (em 12.º na Madeira e em 504.º no país).

A informação para a constituição dos rankings é disponibilizada pela Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência em que compara as classificações de cada escola a nível nacional. Estatísticas que os vários meios de comunicação social tratam, seguindo os seus critérios, como fez o Diário de Notícias.