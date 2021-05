Francisco Franco com a melhor média nos exames de 2020

A Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal foi o estabelecimento de ensino da Região com a melhor média nos exames do ensino secundário de 2020.

A Francisco Franco teve uma média de 11,74 valores, no conjunto dos exames das várias disciplinas e ocupa o lugar 106 no ranking nacional, conhecido ontem.

A Francisco Franco (11,74), a escola de Santa Cruz (10,9), APEL (10,5), Santana (10,3), Machico (10,3) e Jaime Moniz (10,2), foram as escolas com média positiva no conjunto de todos os exames.

Na disciplina de Matemática A, foi a Escola Secundária Jaime Moniz, com 12,18 a liderar, na Região e em Português foi a Francisco Franco, com 12,28.

Ao nível nacional, voltou a ser o Colégio do Rosário, no Porto, a liderar o ranking.