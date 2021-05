O presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, não convidou as deputadas de Santana à Assembleia Legislativa Regional (ALM) para a sessão solene do dia do concelho que se comemora esta terça-feira.

Na cerimónia, que acabou de arrancar com quase meia-hora de atraso, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santana, não estarão presentes as deputadas à ALM Cláudia Perestrelo e Tânia Freitas, do PSD e PS, respectivamente, e ambas de Santana.

O Governo Regional que tinha confirmado presença através do secretário regional de Educação, também não está representado.

Ao DIÁRIO, confirma a deputada social-democrata: “Não fomos convidados o que é lastimoso, no mínimo”. Cláudia Perestrelo suspeita que “a desculpa utilizada será a pandemia e a limitação da sala”, mas não concorda que a necessidade de salvaguardar as medidas de segurança fossem motivo: “Nesse caso faz todo o sentido, tal como aconteceu em outros municípios, que se fizesse uma cerimónia no exterior salvaguardando a distância de segurança e todas as medidas necessárias neste tempo difícil que se vive. Mas que se desse representatividade e se enaltecessem todas as entidades que representam o concelho, de forma condigna, cada um à sua forma, e que contribuem para o bem-estar do município, com ideias, com propostas, com representatividade. Fazer uma cerimónia deste género para comemorar um dia destes sem a representatividade necessária, não é digno do dia do município”, acusa a deputada.

Dinarte Fernandes também explicou ao DIÁRIO a decisão que tomou: “Os deputados não foram convidados como o presidente da ALM também não foi convidado. É uma opção do presidente da ALM, nesta altura de restrições, não comparecer em nenhum dia do concelho. Foi isso que ele me disse e foi numa óptica de privilegiarmos o poder local e termos cá apenas os deputados municipais e presidentes de junta”.

Orlando Drumond

Por outro lado, o presidente da Câmara de Santana destaca o espaço dado à oposição: “O facto de darmos voz à oposição, coisa que o PSD noutras paragens não sabe fazer. [Não convidar as deputadas à ALM] foi uma opção para mantermos dentro do Salão Nobre o menor número possível de pessoas”. Daí que, explica o autarca, o executivo municipal também não tenha convidado os párocos das freguesias ou presidentes e dirigentes de associações, como costuma acontecer: "O Salão Nobre não é muito grande e não podíamos ter mais pessoas. Entendi que uma vez que o presidente da ALM não vinha, desta vez não faria sentido também convidar os deputados à ALM - uma natural de Santana (Tânia Freitas) e outra não (Cláudia Perestrelo)”, insistiu.

Já Claúdia Perestrelo defende que “pelo menos, por uma questão de cortesia, deviam informar as pessoas sobre a razão para não serem tidas nem achadas”. A social-democrata remata: “É triste. Num dia em que se deviam juntar ideias, devíamos todos poder contribuir. A democracia é feita da diversidade de pensamento e de ideias e de projectos. Entendo que o salão é pequeno, mas que se organizasse uma cerimónia noutros modos, no exterior".

O DIÁRIO também contactou o PS-M, que optou por não comentar a posição do executivo municipal de Santana.