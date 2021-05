Francisco Franco assinala Dia da Europa

71 Anos depois da célebre Declaração Schuman - que constitui um marco do 9 de Maio - é altura dos “pequenos passos” darem origem a grandes mudanças.

É isso que esperam os europeus chamados a “fazer ouvir-se” na auscultação que pretende ser a “Conferência sobre o Futuro da Europa “, cuja abertura oficial decorreu no passado dia 9, iniciando um processo de partilha de opiniões e ideias, atribuindo aos cidadãos um papel de revelo na definição de objetivos e políticas da União Europeia.

Construída sobre Estados reconciliados, a” Europa “aspira ser muito mais do que isso: uma união de povos comungando a “partilha de valores”.

A mensagem inicial foi de reconciliação, vertida posteriormente em cooperação, subsidiariedade, solidariedade, mas, também, em estabilidade e prosperidade. É uma Europa de Paz e Liberdade, um diálogo permanente que deve refletir e amplificar os desejos de 450 milhões de cidadãos. Sem mais fragmentações!

De confiança nas lideranças, nas Instituições, com a participação de todos na definição da “agenda dos cidadãos”.

A Escola Secundária de Francisco Franco, agregando os projetos europeus: Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, Clube Europeu, Erasmus+, eTwinnig, assinala, o “Dia da Europa” na próxima sexta-feira, dia 14 de maio.

Os trabalhos iniciam-se na Sala de Sessões com uma Conferência intitulada “União Europeia: Que Futuro?” na qual participarão – por videoconferência e presencialmente- o Professor Doutor Carlos Pacheco Amaral, do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade dos Açores, as Deputadas Europeias Dr.ª Cláudia Monteiro de Aguiar e Dr.ª Sara Cerdas, estando a moderação a cargo da Professora Doutora Isabel Maria Valente do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, da Universidade de Coimbra.

Complementam a sessão a entrega dos certificados atribuídos pelo Parlamento Europeu aos alunos participantes na sessão Euroscola, em janeiro passado, o descerramento, no Atrium principal da escola, das placas de Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, atos, estes, que serão precedidos pela intervenção, via videoconferência, do Dr. Pedro Valente da Silva, Chefe do Gabinete de Ligação do Parlamento Europeu em Portugal.

O momento será abrilhantado com a colaboração do Núcleo de Música da Francisco Franco.

A concluir será inaugurada, na entrada principal, uma exposição de pinturas intitulada “35 anos de Adesão de Portugal à atual União Europeia” da autoria dos Alunos de Artes da Turma 12º 14ª desta escola, orientados pelo Professor Nélio Cabral, a qual contou com o alto patrocínio do “EuropeDirect Madeira”.