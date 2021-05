Regional de Ralis pode arrancar a 25 e 26 de Junho na Ribeira Brava

Os motores podem começar a ‘roncar’ nas estradas da Madeira a 25 e 26 de Junho, com a primeira prova da época do Campeonato da Madeira de Ralis a sair da Ribeira Brava.

O Rali do Marítimo / Município de Machico, segunda prova do calendário, está previsto para 16 e 17 de Julho.

Estas serão as datas propostas para os dois primeiros ralis do calendário regional, conforme ficou estipulado esta tarde, durante a reunião entre o director da FPAK, Pedro Melvill de Araújo, e as organizações das duas provas, a cargo do ACCS e do Marítimo, respectivamente.

Soluções que vêm ao encontro do que foi abordado durante a última reunião, no início de Maio.

No que diz respeito ao calendário de Rampas, a do Monte deverá ser a primeira a ir para a estrada, a 18 e 19 de Junho.

Na passada quinta-feira, o Governo Regional procedeu “à abertura à competição de modalidades de médio risco”, permitindo assim o regresso do automobilismo.

Por isso, as entidades organizadoras estão a promover reuniões para definir o calendário, que depois terá de ser aprovado pelas diversas autoridades, incluindo as de saúde, tendo em conta a situação de pandemia.

Amanhã, Pedro Melvill de Araújo reúne-se com a AMAK. Para quinta-feira há nova reunião com todos os clubes organizadores do regional de ralis.