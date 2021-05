Visconde da Ribeira Brava é figura central de livro apresentado hoje

Decorreu esta tarde a apresentação do livro ‘O Visconde da Ribeira Brava na 1.ª República’, da autoria de Nulita Raquel Andrade, uma investigadora ribeira-bravense que estudou os últimos anos da vida de Francisco Correia de Herédia, entre 1910 e 1918, durante a 1.ª República, para a tese de mestrado.

A cerimónia teve lugar nos jardins da Câmara Municipal da Ribeira Brava e contou com a presença do Secretário Regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e do presidente da Autarquia, Ricardo Nascimento.

O trabalho agora editado em livro é o resultado de dois anos de pesquisa que a levou a autora a Bragança, Beja e Vidigueira, onde Francisco Correia de Herédia viveu e trabalhou.

“É gratificante observar que a minha autarquia apoia a sua cultura e os seus munícipes”, referiu Nulita Andrade, agradecendo ao presidente Ricardo Nascimento o esforço em preservar a memória histórica da sua comunidade, resguardando-a para futuras gerações.

O autarca, por sua vez, recordou que foi graças ao Visconde que a Ribeira Brava foi elevada a concelho, a 6 de Maio de 1914, e mostrou-se orgulhoso pelo lançamento desta obra no mês em que se comemora os 107 anos do concelho.

Já o secretário Regional de Turismo e Cultura considerou que este trabalho de investigação é “um serviço que fica prestado ao conhecimento”, e não deve ser feito para estar armazenado.

“A investigação só faz sentido se for colocada à disposição de todos nós sob a forma de conhecimento”, frisou o governante, agradecendo a Ricardo Nascimento pelo grande contributo à cultura da Madeira, esperando que o autarca possa continuar a liderar esta política de apoio à cultura.