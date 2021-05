Duas menores desaparecidas no Funchal

Duas jovens menores, residentes no Funchal, estão desaparecidas desde a tarde da passada quarta-feira, dia 19 de Maio. As famílias procuram informações que possam levar à sua localização e a PSP também já se encontra a efectuar buscas.

De acordo com o irmão de Joana Pinto, a rapariga esteve com um grupo de amigos na praia, na tarde de quarta-feira, na zona do Lido. Depois, informou os colegas de que iria para casa, mas tal não aconteceu.

O DIÁRIO tentou contactar a família de Yara, que também já partilhou o pedido de informações e a fotografia da jovem no Facebook, mas tal ainda não foi possível.

As jovens são amigas, pelo que devem estar juntas. Qualquer informação sobre o seu paradeiro deverá ser partilhada com a polícia ou para o número: 965878461 (irmão de Joana).