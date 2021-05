Ribeira Brava com novo centro de vacinação covid-19

O concelho da Ribeira Brava passa a ter, a partir de domingo, um novo Centro de Vacinação Covid-19, desta feita no Pavilhão da Serra de Água, em substituição do espaço que vinha sendo utilizado no Centro de Saúde da Ribeira Brava.

A vacinação vai decorrer, como habitualmente, entre as 9 e as 18 horas.

Está prevista a vacinação de 600 pessoas, entre primeiras e segundas doses. Recorde-se que os residentes do concelho que estavam agendados para a passada segunda-feira viram a sua vacinação contra a covid-19 ser adiada para domingo próximo, na sequência de um problema com alguns lotes de vacinas da Pfizer.

Campanha de vacinação contra a covid-19 interrompida na Madeira Duas das cinco embalagens das vacinas da Pfizer, entregues na farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, apresentarem "sinais de humidade externa"

Perante a alteração de local de vacinação, e uma vez que o Pavilhão da Serra de Água não garante a mesma centralidade que o Centro de Saúde da Ribeira Brava, a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil garante que foi providenciada uma rede de transportes para assegurar o transporte dos utentes convocados.

"Existirá uma rede de transportes específicos para auxiliar as pessoas convocadas para a vacinação, com pontos de encontros definidos nas diferentes freguesias do concelho", disse ao DIÁRIO fonte da SRS.

Para auxiliar esta tarefa a equipa de vacinação conta com a colaboração da Câmara Municipal da Ribeira Brava.