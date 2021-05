Há indignação na Choupana

Há indignação e ajuntamentos, esta manhã, na Choupana. Desta feita por causa da não abertura ao público do Cristiano Ronaldo Campus Futebol, onde decorre o jogo da Taça da Madeira de Sub-13 que opõe o Nacional ao Juventude.

Impedidos de terem acesso à bancada, os muitos pais que habitualmente acompanham os filhos nestes escalões de formação viram ‘obrigados’ a fazer ajuntamento num terreno sobranceiro à Cidade Desportiva para poderem, à distância, ver os filhos… e jogo.

Situação que está a gerar indignação e revolta entre os pais, agastados com a medida restritiva que os ‘obriga’ a amontoarem-se no exterior do estádio.

“Isto é uma vergonha” relatou ao DIÁRIO um pai de jovem atleta do Nacional, revoltado com a medida imposta pelas autoridades de saúde de não abrir o estádio, que acaba por resultar em ajuntamentos no exterior do mesmo, onde também decorre uma prova de atletismo.

Recorde-se que o acesso de público aos recintos desportivos, nomeadamente aos campos de futebol, continua interdito por imposição das autoridades de Saúde, ou seja, são as regras sanitárias em vigor que impedem os pais e demais cidadãos de poderem assistir aos jogos de futebol, independentemente do escalão etário da competição.