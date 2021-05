Governo Regional e Câmara do Funchal comprometidos com as comemorações do 10 de Junho

O Governo Regional e a Câmara Municipal do Funchal comprometeram-se, hoje, a disponibilizar à Presidência da República um conjunto de meios, humanos técnicos e patrimoniais, considerados indispensáveis à concretização do programa estabelecido para as Comemorações do 10 de Junho.

De acordo com nota da secretaria regional da Educação, foi hoje assinado o Memorando de Entendimento entre a Presidência da República (PR), o Governo Regional (GR) e a Câmara Municipal do Funchal (CMF), que estabelece as condições de execução do programa.

O Programa das Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas é da responsabilidade da PR, carecendo da sua aprovação todos os eventos incluídos no Programa Oficial bem como quaisquer alterações ao Programa inicialmente aprovado.

De acordo com o Governo Regional, os locais para a realização dos principais eventos das Comemorações serão disponibilizados pelo GR ou pela CMF, consoante a respectiva tutela, livres de encargos para a PR, sendo também das suas responsabilidades a eventual necessidade de adequação dos espaços à natureza dos mesmos.

Principais eventos das comemorações:

- Cerimónia Militar do Içar da Bandeira Nacional, a realizar-se na Praça do Município;

- Acompanhamento da iniciativa das Forças Armadas “Alista-te por 1 dia”, a decorrer no Regimento de Guarnição n.º 3;

- Cerimónia Militar Comemorativa do Dia de Portugal;

A Parada e Desfile Militar decorrerão na Praça da Autonomia e Avenida do Mar;

- Cerimónia Militar do Arriar da Bandeira Nacional.