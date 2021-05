'Está na hora de voltar a viajar', apela a APAVT

Em início de época alta, com a pandemia a abrandar e a vacinação a decorrer a bom ritmo e quando se começam a registar os primeiros sinais de procura turística no mercado nacional, a Associação Portuguesa de Agentes de Viagem e Turismo (APAVT) lança uma acção promocional para lembrar aos clientes das vantagens de fazer reservas através das agências de viagens - que "estiveram sempre ao lado do cliente".

O vídeo destaca naturalmente, as agências associadas da APAVT, sublinhando que estas oferecem recurso ao Provedor do Cliente, instituto criado especificamente para a defesa dos direitos e interesses legítimos dos clientes destas agências de viagens, que tem o poder legal de accionar o Fundo de Garantia das Viagens e Turismo.

"Já todos sabem que quem reserva numa agência APAVT tem acesso, não apenas ao profissionalismo e competência inerentes a uma agência de viagens, como também ao Provedor do Cliente, organismo de arbitragem de conflitos de consumo único na Europa. Mais do que nunca, o factor confiança será fundamental, e é por essa razão que as agências APAVT terão um papel especial na retoma", afirma o presidente da associação, Pedro Costa Ferreira, citado em comunicado.

Sobre a APAVT

A APAVT-Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, fundada em 1950, é a única associação empresarial de agências de viagens e turismo existente em Portugal, representando quase um milhar de balcões em todo o território do continente e ilhas e cerca de 85% do volume de negócios do setor. Ocupa a presidência da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) e é membro do Board da ECTAA-Confederação Europeia das Associações de Agências de Viagens e Operadores Turísticos.