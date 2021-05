Piscinas da Ribeira Brava reabrem certificadas pela SGS

As Piscinas da Ribeira Brava reabriram ao público com a garantia da Certificação Internacional de Boas Práticas na Gestão de Riscos Biológicos, atribuída pela SGS, líder mundial em inspecção, verificação, testes e certificação das empresas em mais de 140 países.

O sistema de certificação dá sequência ao trabalho desenvolvido pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Associação de Promoção da Madeira, no contexto da iniciativa Covid Safe Tourism Destination.

Em comunicado enviado para a redacção, a presidente da Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira S.A, Nivalda Gonçalves, destaca que as Piscinas da Ribeira Brava e o Centro Desportivo da Madeira são, até à data, as únicas instalações desportivas com esta distinção.

“Esta reabertura ao público, após a atribuição da certificação, é mais uma prova da qualidade e garantia de segurança que pretendemos oferecer aos nossos utentes”, salienta. Por isso, deixa um convite a toda a população para que usufruam de uma prática desportiva segura, aderindo aos cartões de Cliente Frequente para nado livre ou através das parcerias com associações locais para aulas de grupo para crianças, adultos ou seniores, nomeadamente hidroginástica, entre outras.

Para finalizar, Nivalda Gonçalves refere: “A Ponta do Oeste, sabendo da importância da prática de natação para o bem-estar e saúde, trabalhou a reabertura deste empreendimento com muito rigor e cumprindo com as normas constantes no Plano de Contingência, dando o seu contributo para o combate a COVID-19”.



O espaço possui um tanque de aprendizagem que permite desenvolver sessões de fisioterapia e reabilitação, visto que dispõe de rampa de acesso para entrada da piscina, além da piscina de 25 metros, balneários e estacionamento.