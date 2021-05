Roberto Vieira e partido RIR contra "negócio da China" da Câmara do Funchal

O deputado municipal independente Roberto Vieira indica que, juntamente com o partido RIR, critica o "negócio da China" feito pela Câmara Municipal do Funchal. Em causa está a contratação de testes à covid-19 a uma farmácia do Funchal, com o custo de 15 euros.

Roberto Vieira afirma ser necessário perceber qual a razão que levou à escolha da farmácia em questão. "O RIR e o Deputado Independente Roberto Vieira, entende que estes testes já estão assegurados pelo Governo Regional, de forma gratuita, sendo esta despesa municipal descabida e sem sentido, com o agravante do teste ser obrigatório, realizado de 15 em 15 dias e custar 15 euros", indica em comunicado.

Afirma ainda que "esta é mais uma despesa, a juntar a tantas outras, pensando nas eleições que se avizinham e quem paga é o povo".

Termina indicando que "ps dinheiros públicos não podem, nem devem ser usados, para pagar campanhas eleitorais".