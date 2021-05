CDU defende horário de 35 horas semanais para todos os trabalhadores da ARM

A CDU defende a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais para todos os trabalhadores da ARM.

Numa acção de contacto com os trabalhadores da ARM, Ricardo Lume disse que o Governo Regional detém um papel determinante na gestão do sector empresarial regional de capitais públicos ou mistos, situação que, no seu entender, permitiria aplicar o horário de trabalho de 35 horas semanais, independentemente do vínculo contratual a todos os trabalhadores dessas empresas.

"Existem situações de discriminação no sector empresarial regional de capitais públicos ou mistos, que se traduzem em casos de empresas, como é o caso da ARM – Águas e Resíduos da Madeira, SA, onde, lado a lado, laboram trabalhadores que transitaram da Administração Pública Regional e Local, que estão abrangidos pelas 35 horas semanais, trabalhadores com vínculo directo à empresa a termo ou sem termo que fazem mais do que essas 35 horas semanais", refere.

Ricardo Lume questiona porque razão não é aplicado a todos os trabalhadores as 35 horas de trabalho. Mais: "Por que razão o Governo Regional não quer por o progresso cientifico e tecnológico também a dar resposta á necessidade dos trabalhadores terem mais tempo para a sua vida pessoal, familiar e social?".

O deputado diz que, recentemente, o PSD e o CDS chumbaram uma proposta da CDU na Assembleia Legislativa da Madeira, que defendia a redução do horário de trabalho para as 35 horas de trabalho semanal.

"Se na Assembleia Regional a correlação de forças é ainda desfavorável à redução do horário de trabalho, é necessário demonstrar que nas empresas e nas ruas que os trabalhadores reivindicam a imediata redução do horário de trabalho com o objectivo de alcançar as 35 horas de trabalho semanal e sete horas de trabalho diário", concluiu.