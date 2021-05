Porto Santo recebe hoje 300 passageiros vindos do Reino Unido

Um avião da TUI, proveniente do Reino Unido, aterrou esta manhã no aeroporto do Porto Santo, cerca das 10 horas. Este é apenas um dos dois voos vindos do Reino Unido que hoje aterram na ilha dourada.

No total, são cerca de 300 passageiros que chegam ao Porto Santo neste dois voos. Todos os passageiros ficam hospedados no Pestana Dunas Porto Santo.

Por seu lado, o navio Lobo Marinho trouxe hoje para ilha dourada 255 passageiros. Muitos deles também são turistas.