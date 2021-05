Trail da Ribeira Brava com "margem para crescer"

Ricardo Gouveia e Maria João Abreu foram os vencedores do Trail longo da Ribeira Brava (com uma extensão de 21km), que decorreu nesta manhã de domingo (16 de Maio). Já o Mini Trail (de 11,5 km) foi ganho por Sónia Quelhas e Nelson Afonso.

A prova disputada na freguesia da Serra de Água, sob a organização do Clube Aventura da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Brava, marcou o regresso da modalidade de trail-running às competições regionais, depois da paragem imposta pela pandemia da covid-19.

O presidente do Clube Aventura da Madeira mostrou-se satisfeito com a prova que juntou 227 atletas federados e realçou o "comportamento exemplar" de todos os participantes "antes, durante e depois da prova."

António Ferro acredita que esta prova trará "retorno para a freguesia", já que muitos atletas desconheciam a existência de caminhos, trilhos e passeios disponíveis para a prática desta modalidade.

“Muitos atletas descobriram aqui, no centro da Serra de Água, um percurso circular onde podem vir treinar todo o ano”, salientou o organizador, considerando que esta prova “tem todas as condições para crescer”, pelo facto de “reunir as infra-estruturas necessárias” e oferecer “uma natureza deslumbrante”.

Na mesma linha, o presidente da Câmara da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, defende que o concelho reúne “condições espectaculares” para acolher grandes provas desportivas.

“Ainda não foi possível organizar, mas não significa que não iremos fazer”, acrescentou o edil, referindo que a Serra de Água, assim como outras zonas do concelho, permitem "condições únicas"" para este tipo de prova e caminhadas junto da natureza.

O autarca recordou que esta parceria tem trazido outros reflexos para a pequena economia, pois “além da prova desportiva, dá algum movimento e dinamismo ao comércio local”.

Atletas felizes com regresso da modalidade

Nélia Nascimento, participante do mini trail, aplaude o evento realizado na Serra de Água. “Depois de quase um ano e meio parada, foi muito bom retomar a competição.

"O percurso foi bem sinalizado, a prova foi bonita e fomos a sítios que normalmente não conhecemos e não dá para ir de carro. Foi um percurso excelente”, referiu a atleta, lamentando apenas ausência de ritmo devido à falta de treino.

Já Carlos Pereira inscreveu-se no trail longo, de 21 kms, e sentiu a dificuldade da prova logo "no início", devido ao desnível acentuado. Mesmo assim, considera que é uma prova "apelativa" em termos de beleza paisagística. “Com a pandemia, ansiávamos pelo regresso da competição e hoje pudemos competir com atletas de grande elite madeirense”, destacou.