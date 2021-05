Trail da Ribeira Brava conta com 227 inscritos

A modalidade de trail-running está de regresso às competições regionais já este domingo, com a Ribeira Brava a ser o palco escolhido para a tão desejada 'retoma', que este parada devido à pandemia da Covid-19.

Será um total de 227 atletas inscritos de diversos escalões - juvenis, sub-23, seniores e veteranos - que irão marcar presença, neste domingo, 16 de maio, no Trail da Ribeira Brava, uma prova organizada pelo Clube Aventura da Madeira, em parceria com a Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira e a Câmara Municipal, que se realiza na freguesia da Serra de Água.

Na apresentação da prova, realizada esta manhã, no Salão Nobre, Ricardo Nascimento destacou a importância da prática da modalidade para o concelho que oferece bonitas paisagens do mar à serra, com destaque para o vale da Serra de Água, considerado um dos mais bonitos da Europa, e a Encumeada, um marco da Madeira e de passagem obrigatória. Localidades que, segundo Nascimento, “enaltecem esta prova e vêm publicitar o nosso concelho”.

O presidente da Autarquia recordou ainda a experiência no trail, realizada há uns anos, em parceria com a AMRAM, que registou um “feedback fantástico” e frisou que a Câmara tem vindo a apoiar este tipo de evento através de uma parceria com a Escola Padre Manuel Álvares para o Trail Escolar da Madeira que se tem realizado na Ribeira Brava, juntando cada vez mais alunos do concelho.

Por fim, o edil felicitou todas as entidades envolvidas na prova, sobretudo a Direção Regional do Desporto, pelas parcerias para a prática desportiva na Ribeira Brava, o Clube Aventura da Madeira, por ter aceite este desafio, e a Junta de Freguesia da Serra de Água, lembrando que “tem sido trabalho desta Câmara abrir parcerias e levar o nome da Ribeira Brava mais longe”.

O Trail da Ribeira Brava oferece dois percursos distintos. A prova principal, denominada Trail longo, é composta por 21 km, onde estarão, à partida, um total de 131 inscritos, havendo ainda o Mini Trail com um percurso curto de 11,5 km, contando com 96 atletas. Ambos os trajectos realizam-se na Serra de Água, entre a zona urbana e as montanhas da freguesia.

Programação:

- 7h45 – Abertura do Centro do Evento – Rua Dr. Faria Paulino – Junto à Junta de Freguesia da Serra de Água;

- 8h30 – Início das partidas Trail da Ribeira Brava – TRB 21Km;

- 9h45 – Início das partidas do Mini Trail Ribeira Brava – MTRB 11,5Km.