Alunos recolhem 50 kg de lixo marinho na praia da Ribeira Brava

No Dia Europeu do Mar, que se celebra hoje, 20 de Maio, a Direcção Regional do Mar realizou a actividade ‘Para preservar, da praia ao mar vamos limpar’, que levou 23 alunos do 7.º ano de escolaridade da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares a uma acção de limpeza na praia da Ribeira Brava.

Ao todo foram recolhidos quase 50 kg de lixo marinho, que se encontrava na superfície e no fundo do mar, mergulhadores do Calheta Dive estiveram no local para auxiliar na recolha.

Sofia Sousa e Elisabete Ramos, professoras de Ciências Naturais da Escola Padre Manuel Álvares, conduziram a iniciativa, que vem sensibilizar os jovens para as causas ambientais e incutir a literacia marítima. Sob a máxima “pensar global e agir local”, as docentes recordam que toda a gente pode fazer a diferença.

A iniciativa contou com a colaboração de três biólogas da Direcção Regional do Mar. Sara Gomes destacou o grande envolvimento dos alunos. A bióloga alerta para a importância de: “Percebermos de onde vem o lixo encontrado na praia e como evitar que tal aconteça".

Sara Gomes recorda ainda que a mudança começa com gestos simples como “recusar palhinhas, copos de plástico e sacos de plástico”. A bióloga aconselha a reutilização de plásticos usados e a aposta na compostagem, como forma de controlar o lixo produzido.

A actividade contou com o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Brava, que defende esta e outras iniciativas de sensibilização para a proteção e promoção do meio ambiente. A autarquia salienta que os bons hábitos devem ser incutidos desde cedo nas crianças e jovens.

O presidente da autarquia, Ricardo Nascimento, deixou o seu agradecimento em nome do concelho à Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares "por esta iniciativa de interacção da escola no meio onde está inserida, bem como de sensibilização à população mais jovem do concelho, que irá servir de formação por transmissão de conhecimento aos menos jovens, mais precisamente às suas famílias".