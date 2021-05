Associação de Caçadores vai a votos a 26 de Junho

A Associação de Caçadores da Região Autónoma da Madeira vai a votos no final do próximo mês de Junho. Para já e durante as próximas três semanas (desde sexta-feira, dia 14) decorre o período de entrega das listas candidatas relativas à eleição dos respectivos corpos gerentes para o próximo triénio, a serem entregues até ao dia 4 de Junho.

Dando cumprimento aos Estatutos, o presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Carlos Baptista, informa todos os sócios da Associação de Caçadores da RAM que o período de entrega das listas concorrentes ao processo eleitoral devem ser apresentadas na sede da Associação, “até ao vigésimo primeiro dia anterior à data da eleição”, ou seja, a entrega das listas candidatas deverá ocorre até dia 4 de Junho às 21 horas.

“A 26 de Junho de 2021, irá decorrer a realização do acto eleitoral, devendo aí, de imediato, serem identificadas todas as listas por ordem alfabética e posteriormente afixadas em local visível”, esclarece o dirigente.