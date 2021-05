PSD salienta importância de obras de proximidade para a qualidade de vida em Câmara de Lobos

O PSD considera que as obras de proximidade são fundamentais para qualidade de vida da população de Câmara de Lobos e, por isso, no âmbito das Jornadas Locais, esteve hoje no Caminho do Estaleiro, no Estreito de Câmara de Lobos. esta é uma obra que o presidente do município e candidato do PSD nas próximas eleições autárquicas, Pedro Coelho, considerou de extrema importância pelo seu carácter de proximidade.

"Como esta fizemos mais de 30 ao longo dos nossos anos de mandatos”, afirmou, sublinhando ainda que foi feito o alargamento de uma vereda “penosa’, onde vivem muitas pessoas acamadas e idosas e que, agora, “vêem a sua qualidade de vida bastante melhorada”.

Para nós é importante resolver o problema das pessoas, dar mais qualidade de vida, tornar o território mais feliz e quisemos vir aqui hoje porque muitas vezes somos confrontados no debate parlamentar pelos deputados da oposição que criticam as obras de betão e só não dá valor a essas obras quem tem garagem e quem pode por o carro à porta de casa e quem não tem estes problemas, mas para quem tem uma vida penosa estas obras são importantes Pedro Coelho, presidente da CMCL e candidato pelo PSD

O autarca salientou que esta é uma obra que não tem um orçamento muito elevado, está estimada em 212 mil euros, mas tem um valor muito significativo para a população. “Para nós não há grandes nem pequenas obras, há obras e, sobretudo, obras que têm impacto na vida das pessoas”, referiu.