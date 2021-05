Madeira vai receber 32 mil vacinas da Johnson no mês de Junho

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou há pouco uma "boa notícia" relacionada com a vacinação contra a Covid-19 na Madeira. "Em Junho, a Madeira vai receber, para além das 75 mil vacinas da Pfizer, mais 32 mil vacinas da Johnson", relevou.

Com esta remessa da Johnson são mais 32 mil pessoas a serem vacinadas com a dose unitária, ou seja, ficam desde logo imunizadas.

“Temos a possibilidade de, através de uma inoculação só, vacinar mais 32 mil pessoas, o que é importante”, destacou. Reforçou que “o úmero de vacinas da Jonhson está acima daquilo que era a nossa previsão”.

Apesar da “boa notícia” manteve a previsão da imunidade de grupo entre os residentes na Região ser atingida no mês de Setembro.

Adiantou que até ontem foram vacinadas na RAM 126.998 pessoas, sendo 35.4% com a primeira dose e 14.6% com as duas doses.