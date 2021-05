PS acusa Governo e autarquia de Câmara de Lobos de estarem “de costas voltadas para o sector das pescas”

O PS-Madeira acusa o Governo Regional e a Câmara Municipal de Câmara de Lobos de estarem a deixar morrer o sector das pescas. Os socialistas garantem que não vão desistir de continuar a defender os pescadores e adiantando que a proposta de criação do projecto 'Cabaz do Pescado' fará parte do seu programa para as eleições autárquicas.

O deputado Jacinto Serrão, que será candidato à Câmara Municipal câmara-lobense, evidenciou o valor que o sector das pescas tem para o concelho de Câmara de Lobos, defendendo a importância de apoiar os pescadores e as suas famílias, bem como outros sectores que também podem viver desta dinâmica, como a restauração, o turismo ou a cultura.

A importância deste setor para o desenvolvimento do nosso concelho não pode ser ignorada por quem governa Jacinto Serrão, candidato pelo PS

Aliás, indicou também que “quem governa Câmara de Lobos e o Governo Regional são sempre os mesmos ao longo destes anos e são sempre esses mesmos que continuam a deixar morrer o sector das pescas e o sector primário na nossa terra”. “Continuam de costas voltadas para os pescadores e para o sector”, refere.

Jacinto Serrão recordou que ainda esta semana o Grupo Parlamentar do PS apresentou na Assembleia Legislativa da Madeira uma iniciativa para criar o 'Cabaz de Pescado', "de maneira a incentivar o consumo de peixe fresco e aproximar os pescadores dos consumidores, criando circuitos curtos de comercialização, evitando os sobrecustos dos intermediários, aumentando o rendimento dos pescadores e baixando o custo do produto final". No entanto, lamentou que a maioria tenha chumbado esta iniciativa, mas assegurou que “o PS não vai desistir de continuar a apoiar os pescadores e o sector das pescas”.

“Vamos apresentar esta proposta no nosso programa de Governo para a Câmara Municipal de Câmara de Lobos”, adiantou o candidato socialista, preconizando que o projecto será implementado ao nível municipal. Tal como explicou, “é uma iniciativa que vai ajudar os pescadores e as famílias que dependem da pesca, particularmente aquelas pequenas embarcações, que podem vender e escoar os seus produtos de forma muito mais fácil, evitando toda esta intermediação e esta burocracia que encarece o produto e tira rendimento aos próprios pescadores”.

Por fim, fez questão de apontar o dedo à "falta de investimento e de estratégia do executivo em relação ao sector", considerando igualmente que deveria ser canalizada parte do Orçamento Regional para apoiar a modernização das embarcações.

“Infelizmente, a maioria continua de costas voltadas para os pescadores e para este sector, não só em Câmara de Lobos, como em toda a Região”, rematou.