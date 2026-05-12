Portugal luta hoje por um dos lugares na final do Festival Eurovisão numa semifinal em que também está Israel
Portugal compete hoje por um lugar na final do 70.º Festival Eurovisão da Canção, a decorrer em Viena, na Áustria, com a canção "Rosa", dos Bandidos do Cante, mas a passagem pode ser complicada, segundo casas de apostas.
Na semifinal de hoje, a primeira, além de Portugal, que atua em quinto lugar, estarão em competição Moldávia (com a canção "Viva, Moldova", interpretada por Satoshi), Suécia ("My System"/Felicia), Croácia ("Andromeda"/Lelek), Grécia ("Ferto"/Akylas), Geórgia ("On Replay"/Bzikebi), Finlândia ("Liekinheitin"/ Linda Lampenius & Pete Parkkonen), Montenegro ("Nova zora"/ Tamara Zivkovic), Estónia ("Too epic to be true"/V.Ninja), Israel ("Michelle"/Noam Betten), Bélgica ("Dancing on the ice"/Essyla), Lituânia ("Sólo quiero más"/Lion Ceccah), São Marino ("Superstar"/Senhit), Polónia ("Pray"/Alicja) e Sérvia ("Kraj mene"/Lavina).
Dos 15 países apenas dez vão passar à final, marcada para sábado, e, de acordo com a média de várias casas de apostas, calculada pelo 'site' eurovisionworld.com, especializado no concurso, a passagem de Portugal não é certa.
Na segunda-feira à tarde, Portugal surgia em 11.º lugar nas apostas relativas à primeira semifinal.
A realização de duas semifinais, para apurar os países em competição na final, aconteceu pela primeira vez em 2008 e, desde então, Portugal falhou cinco vezes a passagem: em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019.
Além dos países em competição, hoje sobem também a palco os representantes de Itália ("Per sempre sì"/Sal Davinci) e Alemanha ("Fire"/Sarah Engels), países que têm a passagem garantida à final, por fazerem parte do grupo dos 'Big5'.
Na segunda semifinal, na quinta-feira, competem mais 16 países, por outros dez lugares na final: Bulgária, Azerbaijão, Roménia, Luxemburgo, República Checa, Arménia, Suíça, Chipre, Letónia, Dinamarca, Austrália, Ucrânia, Albânia, Malta e Noruega.
Além disso, serão apresentadas as canções de outros três países com entrada direta na final: França e Reino Unidos, dos 'Big5', e Áustria, país anfitrião da edição deste ano.
A semifinal de hoje começa às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), e tem transmissão direta em todo o mundo. Em Portugal, é exibida pela RTP na RTP 1, RTP mundo, RTP África e RTP Play.
A 70.ª edição do Festival Eurovisão da Canção volta a ficar marcada, à semelhança das duas anteriores, pela contestação à participação de Israel no concurso, que este ano levou cinco países a desistirem.
Este ano são 35 os países em competição, após desistências de Espanha (o quinto país do grupo dos 'Big5'), Irlanda, Países Baixos, Eslovénia e Islândia, devido à participação de Israel no concurso, e regressos à competição da Bulgária, da Roménia e da Moldávia, ao fim de três, dois e um ano de ausência, respetivamente.
Os boicotes devem-se aos ataques militares de Israel no território palestiniano da Faixa de Gaza, desde outubro de 2023, que mataram pelo menos 72 mil pessoas e foram classificados como genocídio por uma comissão internacional independente de investigação da Organização das Nações Unidas.
Entretanto, na segunda-feira ficou a saber-se que as estações públicas de Espanha, da Irlanda e da Eslovénia decidiram não transmitir este ano o concurso.
O grupo esloveno, RTV, anunciou que, em vez do Festival Eurovisão da Canção, irá exibir um programa dedicado ao povo palestiniano, o espanhol RTVE, um evento musical sem ligação à Eurovisão, e a cadeia pública irlandesa, uma série.
O concurso realiza-se anualmente desde 1956 e já houve países excluídos, caso da Bielorrússia, em 2021, após a reeleição do presidente Aleksandr Lukashenko, e da Rússia, em 2022, após a invasão da Ucrânia.
Israel foi o primeiro país não europeu a poder participar, em 1973, e ganhou quatro vezes.
Este ano, voltou a haver vários apelos ao boicote ao concurso devido à participação de Israel.