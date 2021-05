Falem alto de uma mesa para a outra

Embora os empresários da restauração considerem muito mais prático e funcional limitar a gestão da lotação por mesa a número par de pessoas – 4 ou 6 – o Governo Regional não altera o limite de cinco pessoas por mesa em vigor.

Sendo certo que o Governo Regional vai hoje oficializar novo aligeirar das medidas restritivas, nomeadamente o alargamento até às 23 horas do horário de funcionamento do comércio, correspondendo assim a muitos desejos expressos de quem explora e frequenta a restauração, no caso do limite de ocupação por mesa o presidente do Governo Regional entende que o limite de cinco pessoas por mesa deve continuar a imperar, por não ver qualquer razão para reajustar o número de ocupantes máximo autorizado.

À margem da visita realizada ao Cais da Ribeira Brava, Albuquerque esclareceu que não vai mexer no limite de pessoas por mesa nos espaços de restauração e similares.

Alegou que não vê razão para alterar e até sugeriu que, em caso de famílias ‘numerosas’, as pessoas ocupem mesas próximas e falem alto uns com os outros.

“Uma família que quer estar junta, é ocupar uma mesa de cinco mais uma mesa de cinco. Falam alto e conseguem [assim] falar de uma mesa para outra. Está o assunto resolvido”, concluiu.

Registe-se que no continente os restaurantes, cafés e similares estão autorizados a um máximo de seis pessoas por mesa em espaço interior e dez na esplanada.