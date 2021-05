Europeu de Natação Adaptada de regresso ao Funchal

É já amanhã que tem início o IPC World Para Swimming European Open Championships – Europeu de Natação Adaptada. A prova regressa ao Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, que está a ser devidamente preparado desde o início deste mês.

Foto Hélder Santos / ASPRESS

O DIÁRIO visitou as instalações e dá-lhe a conhecer a preparação e o espaço na edição impressa deste sábado, onde pode conferir também alguns números deste Europeu.

Sabia, por exemplo, que são necessários 300 kg de gelo por dia?

Até ao próximo dia 22, vão realizar-se 158 provas, durante 28 horas de competição e serão entregues 948 medalhas. Participam 750 atletas de 48 selecções.

Esta será a última oportunidade para os atletas conseguirem um lugar nos Jogos Paralímpicos de Tóquio.

O evento vai decorrer no sistema de bolha, ou seja, todas as comitivas presentes só podem seguir o circuito previamente traçado: aeroporto, hotel, piscinas, hotel, aeroporto. As bancadas não podem ter público.

A organização do evento está a cargo da Federação Portuguesa de Natação e do IPC - Comité Paralímpico Internacional, em parceria com a Associação de Natação da Madeira, o Governo Regional e a Câmara do Funchal.

Veja algumas imagens inspiradoras, captadas durante o último Europeu de Natação da Madeira realizado em 2016, no Funchal.