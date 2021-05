O Complexo Balnear Poças do Gomes – Doca do Cavacas encontra-se encerrado, esta semana, para a realização de trabalhos de manutenção e beneficiação.

De acordo com a informação divulgada nos canais de comunicação da Frente MarFunchal, o espaço balnear reabrirá ao público no próximo sábado, dia 15 de Maio, uma vez que a interdição acontece entre os dias 10 e 14 do mês em curso.