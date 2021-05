Obras na via rápida encerram nós da Quinta Grande e do Campanário

A ViaLitoral informa que, devido a obras de pavimentação, será necessário encerrar ao trânsito dois nós da via rápida, em dias distintos.

No sábado, dia 15 de Maio, entre as 8h e as 18 horas, estarão encerradas a entrada e a saída 3 da VR1 no nó da Quinta Grande no sentido Machico-Rib.ª Brava.

Já no dia 21 de Maio, sexta-feira, entre as 8h e as 19 horas, estarão encerradas a entrada e a saída 2 da VR1 no nó do Campanário no sentido Machico-Rib.ª Brava.

É recomendada a utilização dos acessos do nó anterior ou do nó seguinte. Já para quem pretende aceder à Via Rápida a partir destes nós, a entrada no sentido Rib.ª Brava - Machico até ao nó seguinte, onde deverá sair e retomar a Via Rápida no sentido Machico - Rib.ª Brava.