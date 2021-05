"Mecanismos têm sido fundamentais na manutenção dos postos de trabalho"

Em reacção à manchete do DIÁRIO desta sexta-feira, 14 de Maio de 2021, a secretária regional da Inclusão Social e Cidadania salienta que é a prova de que os mecanismos criados para suster o impacto social da pandemia estão a surtir efeito, salientando que "têm sido fundamentais na manutenção dos postos de trabalho", mas também do poder de compra.

"Os mecanismos criados pela Segurança Social, com o objectivo de apoiar as empresas, sócios gerentes e trabalhadores independentes, obrigados a suspender ou reduzir a sua actividade por força das medidas restritivas de combate à pandemia, têm sido fundamentais na manutenção dos postos de trabalho e do poder de compra das famílias madeirenses e porto santenses, reduzindo os impactos da crise pandémica e preparando uma retoma da actividade económica", frisa Augusta Aguiar.

No entender da governante, apesar de na notícia se referir a vários programas que já custaram ao erário mais de 32 milhões de euros, "é importante relembrar que os apoios do Governo Regional, no contexto da pandemia, não se esgotam nestes mecanismos". E realça: "Foram criadas diversas medidas complementares de apoio aos trabalhadores, empresas e população em geral, nomeadamente o Fundo de Emergência para Apoio Social (FEAS), Fundo de Apoio Regional às Organizações Locais (FAROL), as medidas de apoio aos trabalhadores independentes, a criação do Incentivo Regional à Normalização da Actividade Empresarial e o Complemento Social Regional."

Aproveitando a ocasião, Augusta Aguiar garante que "o objetivo primordial do Governo Regional é, para além da necessária resposta social de emergência, concretizar medidas para relançamento da economia, promoção do emprego e incentivo à manutenção de postos de trabalho", mas "sem nunca descurar a protecção e a saúde da população".

E conclui: "É essa a nossa missão: apoiar, proteger, capacitar as pessoas e as empresas, para que haja a recuperação e resiliência tão necessárias para enfrentar este desafio que continuamos a ter pela frente.”