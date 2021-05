Nova unidade de gelo do Caniçal concluída até ao final de Maio

A obra de construção da nova unidade externa de gelo da lota do Caniçal deverá ficar concluída até ao final do mês de Maio, revelou a Secretaria Regional de Mar e Pescas.

Teófilo Cunha, visitou, esta sexta-feira, 14 de Maio, o local das obras, perspetivando a conclusão da unidade externa de gelo para "muito antes da data prevista no caderno de encargo".

Em causa está u, investimento superior a um milhão de euros. O "segundo maior" no sector das pescas, depois da nova lota do Funchal (5,5 milhões de euros), "realizado nos últimos anos", destaca a tutela.

"A decisão política de avançar com uma nova unidade de produção de gelo para abastecer as embarcações de pesca, teve por fundamento os constrangimentos cíclicos e a escassez de gelo, em especial no período alto da safra do atum, produzido nas infra-estruturas do Caniçal", justifica o executivo citado em nota de imprensa.

No mesmo comunicado, explica ainda que a opção por uma unidade externa teve por base o facto de que "a remodelação do fabrico de gelo interno (dentro das actuais infra-estruturas), obrigaria a uma paragem do seu fornecimento, o que agravaria o problema".

A Secretaria Regional de Mar e Pescas optou, então, por uma estrutura externa que "servisse todos os propósitos", ou seja, fosse "capaz de fornecer gelo à lota, às embarcações e aos compradores de pescado".

O projecto de Remodelação da lota do Caniçal tem comparticipação de 75% do custo total elegível por parte da União Europeia.

Refira-se ainda que a capacidade de produção é de 20 toneladas de gelo/dia e 60 toneladas de armazenagem.