Regata Tecnovia Yacht Service abre época regional de cruzeiros

As saudades de velejar já eram muitas. Prova disso, foi a presença de oito veleiros no regresso da competição regional em termos da classe Cruzeiro.

Oito embarcações fizeram ao mar do Funchal para participar na Regata Tecnovia Yacht Service que decorreu este sábado, numa organização conjunta entre o Clube Naval do Funchal e a Associação Regional de Vela da Madeira.

Aquela que foi a primeira regata realizada após o desconfinamento das modalidades náuticas, começou com vento abundante mas, no decorrer da prova, por força da queda do vento, a comissão de regatas optou por alterar o percurso inicialmente previsto entre Câmara de Lobos e o Funchal, passando a ser o inverso.

Assim sendo e em mais um bonito espectáculo da vela madeirense o grande vencedor da geral veio a ser o veleiro de João Vasconcelos e Sá, o 'Solitude' (ORC1), enquanto na classe ORC 2 a vitória sorriu à embarcação 'Frederica Devónia' de Martim Cardoso, para na classe ORC o skipper Francisco Rosa levar o 'Alf' ao topo da classificação.

Deixamos aqui as classificações finais da regata: