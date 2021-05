Quatro portugueses em prova no primeiro dia dos Europeus de natação adaptada

Quatro nadadores portugueses competem hoje no primeiro dia dos Europeus da natação adaptada, no Funchal, última oportunidade de apuramento para os Jogos Paralímpicos Tóquio2020.

Adiada no ano passado devido à pandemia de covid-19, a competição, que decorre até dia sábado, junta no complexo de piscinas olímpicas do Funchal 380 atletas, entre os quais oito portugueses, de 47 países.

Durante a manhã, Ivo Rocha (50 metros livres S5), Daniel Videira (100 m costas S6) e Marco Meneses (50 livres S11) nadam as eliminatórias, e, à tarde, Renata Pinto disputa a final direta dos 100 metros bruços SB9.

Os Europeus da natação adaptada, que em 2016 também se realizaram na Madeira, tem a categoria 'open', pelo que contarão com a presença de nadadores de todo o mundo, alguns ainda à procura de um lugar nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, que decorrerão entre 24 de agosto e 05 de setembro.

Portugal tem asseguradas cinco vagas nas competições paralímpicas de natação de Tóquio2020, quatro masculinas e uma feminina, devendo os atletas ser selecionados com base nos 'rankings' das respetivas categorias.

