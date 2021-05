IDE prossegue validação de contratos do ‘SI Funcionamento’

A cerimónia pública terá lugar pelas 11 horas desta sexta-feira, 21 de Maio, no Salão Nobre da Vice-presidência do Governo Regional e contará com a presença do vice-presidente do Governo, Pedro Calado, do secretário Regional de Economia, Rui Barreto, e do presidente do IDE, Duarte Freitas.

Para a ocasião, devido às restrições impostas pela situação pandémica, foram convidadas 25 empresas representativas de diversos sectores de actividade. Até à data, foram analisados e aprovados mais de 1.600 projectos no valor de 26 milhões de euros.

O sexto aviso do ‘Funcionamento’ abriu a 4 de Dezembro de 2020, representando uma procura recorde de 29 milhões de euros, o triplo do previsto face à dotação inicial de 10 milhões. Ao todo, foram recepcionadas 1.862 candidaturas de empresas de todos os concelhos da região, que representam mais de 17 mil postos de trabalho.

As ajudas a fundo perdido podem ser usadas para cobrir despesas de tesouraria, pagamento de salários, despesas com consumo de energia eléctrica, consumo de água, encargos com contribuições obrigatórias para a Segurança Social e serviços de contabilidade.