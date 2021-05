Apoios do Governo Regional “têm permitido colmatar as grandes dificuldades que a pandemia trouxe aos empresários”

O Grupo Parlamentar do CDS visitou, na manhã desta segunda-feira, as instalações da Ilhopan, no Parque Empresarial da Cancela, com um dos objectivos da visita a ser “conhecermos a dimensão que tiveram os apoios do Governo Regional, mais precisamente do IDE, às empresas regionais.”

Para António Lopes da Fonseca, líder parlamentar do CDS na Assembleia Legislativa da Madeira, a Ilhopan é “uma empresa regional que tem sido uma demonstração de resiliência e inovação neste período de pandemia”, permitindo constatar “a importância dos apoios do IDE às empresas da região neste período”

Lembrou que “o Governo Regional já derramou 168 milhões de euros nas empresas e, apesar de não ser suficiente, o INVESTE RAM, o SI Funcionamento e o novo programa Apoiar Madeira, têm permitido colmatar as grandes dificuldades que a pandemia trouxe aos empresários.”

O líder parlamentar do CDS revelou que a Ilhopan "no Continente, está a ter um enorme sucesso com os produtos regionais, mais precisamente com o bolo do caco, o milho frito e, agora com uma aposta mais recente numa grande superfície - o Lidl, com o bolo de mel e as broas de mel.”

“Isto tem permitido, do ponto de vista da exportação de produtos regionais, uma mais-valia em termos financeiros para esta empresa, sendo também um convite às empresas regionais que produzem produtos nossos, que os possam exportar para o Continente porque têm mercado e um grande acolhimento por parte dos portugueses do Continente em relação ao produto regional”, acrescentou.

António Lopes da Fonseca revelou-se agradado “com o facto das empresas conseguirem reinventar-se com novas perspectivas em termos de mercado, quer o regional, quer o nacional e, também, pelo facto das empresas reconhecerem que sem os apoios do Governo Regional teria sido muito mais difícil de subsistirem num período de pandemia.”

Referiu que “os apoios nunca são suficientes, mas com estas ajudas anteriormente referidas, quer com o Plano de Recuperação e Resiliência que terá muitos milhões de apoio às empresas, nós acreditamos que as empresas da Região podem recuperar das dificuldades que tiveram nestes últimos tempos devido à pandemia.”

O líder parlamentar do CDS considera a Ilhopan “uma empresa modelo, […] que tem demonstrado que os empresários regionais têm capacidade para poder competir, quer a nível regional, quer a nível nacional, com os produtos regionais. Interessa-nos que os nossos produtos regionais sejam cada vez mais consumidos, não só cá na Madeira, mas, também, no Continente e internacionalmente.”