IDE promove webinar sobre sistema de incentivos ‘Valorizar 2020’

O webinar tem início às 15 horas desta quarta-feira, 5 de Maio, através da plataforma zoom. Tem como intuito a divulgação do aviso ao Sistema de Incentivos à Valorização e Qualificação Empresarial da RAM – Valorizar 2020.

A iniciativa foca-se em exclusivo na tipologia de eficiência energética e utilização de energias renováveis nas empresas, e a sua aplicação em casos práticos. Terá como anfitriões o presidente do IDE, Duarte Freitas, a directora de Serviços dos Instrumentos de Apoio, Rita Gomes, e o presidente da AREAM, Filipe Oliveira.

Os interessados na sessão deverão inscrever-se no formulário disponível em ideram.pt. As sessões de esclarecimento visam acautelar o esclarecimento de dúvidas existentes, de forma harmonizada e transversal às diferentes entidades envolvidas.

O aviso-concurso ‘Valorizar 2020’ abriu em Janeiro com uma dotação de 15 milhões de euros. Destina-se à promoção da eficiência energética das empresas e descarbonização da economia, criando um contexto favorável ao investimento.

São susceptíveis de financiamento os projectos que concorram para a transição para uma economia de baixo teor de carbono, através de intervenções que se enquadrem em três eixos, concretamente a inovação empresarial, qualificação das estratégias empresariais através da aplicação de novos métodos, e eficiência energética e utilização de energia renováveis nas empresas.

O total máximo da dotação financeira prevista para o concurso é de 18.193,857 euros, assegurada em 85% pela componente FEDER e em 15% pelo Orçamento da Região. As despesas elegíveis serão comparticipadas a uma taxa base de 40%, a qual poderá ser acrescidas de majorações: 10% para projectos que criem postos de trabalho; 10% para projectos no sector do turismo e/ou cluster do mar.

O apoio a conceder às empresas, cujos projectos obtenham “luz verde”, pode ir até ao limite de um milhão de euros, com o limite para projectos no sector do turismo a ser de um milhão e meio de euros.

“As empresas que, ao longo dos anos, têm beneficiado destes sistemas de incentivos são, hoje, mais competitivas, mais produtivas e viradas para o mercado internacional”, lembra o secretário regional da Economia, para acrescentar que “a capacidade de crescimento tem sido muito significativa.”