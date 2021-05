Resultados da easyJet do primeiro semestre estão “em linha com as expectativas”

A companhia aérea low cost explica que, no primeiro semestre terminado a 31 de Março, operou um “programa disciplinado de voos, ao mesmo tempo que continuava a fornecer um importante plano de reestruturação e redução de custos”.

Desta forma, a capacidade da operação da easyJet diminuiu 85,0%, para 6,4 milhões de lugares, o que representa 14% dos níveis de capacidade do primeiro semestre de 2019. Já a taxa de ocupação decresceu 26,6 pontos percentuais, para 63,7%.

A receita total da transportadora diminuiu 90%, para 240 milhões de libras, com a receita de passageiros a diminuir 91% para 170 milhões de libras, e as receitas auxiliares a baixarem 87%, para 70 milhões de libras.

Por outro lado, os custos principais do grupo, excluindo combustível, diminuíram 59% para 844 milhões de libras, impulsionados por uma diminuição na capacidade transportada e a economia de material alcançada em muitas áreas do negócio com o principal programa de redução de custos da easyJet. O programa de redução de custos visa entregar 500 milhões de libras de economia no ano fiscal de 2021.

Em comunicado, o grupo explica que “os resultados da easyJet referentes ao primeiro semestre de 2021 estão em linha com as expectativas e mantém-se uma liquidez significativa, o que coloca um segundo trimestre com um cash burn melhor do que esperado.” Assim, “a easyJet está motivada com reabertura de viagens para grande parte da Europa e irá maximizar as oportunidades de voos europeus.”

“Estamos prontos para aumentar significativamente os nossos voos para o Verão com vista a maximizar as oportunidades que vemos na Europa. Temos a capacidade de nos flexibilizar rapidamente para operar 90% de nossa frota actual durante o período de pico do verão para responder à procura”, assevera Johan Lundgren, CEO da easyJet.

No futuro, com base nas restrições de viagens nos mercados em que opera, a easyJet espera voar cerca de 15% dos níveis de capacidade de 2019 no terceiro trimestre, com uma expectativa de que estes níveis comecem a aumentar a partir de Junho. Os anúncios tardios de mudanças nas restrições de viagens afectaram os factores de ocupação, levando a um comportamento de reserva ainda mais tardio.