PPM denuncia 'atropelos' no Sistema Regional de Saúde e propõe contrato de exclusividade para médicos do público

A coordenação regional do Partido Popular Monárquico (PPM) veio hoje a público alertar para uma situação que terá ocorrido em Fevereiro último nas urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, para a qual terá solicitado "explicações" à Secretaria Regional de Saúde (SRS), sem ter obtido resposta.

No dia 21 de Fevereiro do corrente ano, o PPM Madeira esteve na Secretaria Regional de Saúde a pedir explicações sobre duas situações que ocorreram nas Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça e que nos fizeram chegar as queixas pelo mau atendimento naquela unidade hospitalar (...) Após terem recorrido ao Serviço Regional de Saúde, os doentes tiveram que recorrer às urgências de meios privados e arcar com todas as despesas de exames e internamento num dos casos (...)Nesse mesmo dia, o nosso coordenador regional Paulo Brito, foi remetido para enviar um e-mail à SRS, que até hoje, dia 7 de Maio, não obteve qualquer resposta.

Volvidos três meses, Paulo Brito questionou novamente a tutela, tendo sido alegadamente "informado que o SESARAM ainda não tinha dado qualquer resposta à Secretaria Regional da Saúde (SRS)".

Face ao exposto, o PPM insurge-se com este 'atropelo' por parte da administração do SESARAM.

"Andará a administração do SESARAM a brincar até com as sua chefias directas? Será que a SRS não tem ninguém competente para colocar um travão nesta brincadeira e olhar pela saúde pública dos madeirenses?", questiona o partido em nota remetida à imprensa.

O PPM propõe ainda, neste seguimento, que "todos os médicos que prestam serviços nos serviços públicos de saúde, tenham um contrato de exclusividade", de modo a evitar que mantenham paralelamente "interesses nos seus consultórios privados".