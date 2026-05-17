Margarida Costa conquista novo ouro na Taça do Mundo

A madeirense Margarida Costa festejou ontem a conquista da segunda etapa da Taça do Mundo em patinagem artística e consequentemente garantiu o passaporte para a final da edição de 2026 do evento, que tem lugar em Itália no próximo mês de Junho.

Esta manhã em Garmish na Alemanha a jovem patinadora do SC Santacruzense dominou a prova do programa longo de juvenis arrecadando o primeiro lugar com uma pontuação de 77.18 pontos, e depois de ter sida quinta classificada no programa curto.

No somatório final totalizou 123.41 pontos contra os 121.87 da outra portuguesa em prova, Matilde Nunes que veio a ser segunda.

Refira-se que já ontem o irmão de Margarida, Sebastião conquistou a medalha de prata na categoria de cadetes e está também apurado para a final da Taça do Mundo.