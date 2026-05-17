'Merlin' transportou dois doentes urgentes para a Madeira
O helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 751 - 'Pumas', realizou, durante a tarde deste sábado, 16 de Maio, o transporte urgente de dois doentes entre a ilha do Porto Santo e a Madeira.
A operação aérea foi accionada devido à necessidade de prestação de cuidados de saúde diferenciados, permitindo a rápida deslocação dos pacientes para uma unidade hospitalar.
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