'Merlin' transportou dois doentes urgentes para a Madeira

O helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 751 - 'Pumas', realizou, durante a tarde deste sábado, 16 de Maio, o transporte urgente de dois doentes entre a ilha do Porto Santo e a Madeira.

A operação aérea foi accionada devido à necessidade de prestação de cuidados de saúde diferenciados, permitindo a rápida deslocação dos pacientes para uma unidade hospitalar.