Recorde de vacinação no Tecnopolo com 1500 pessoas num dia

A vacinação contra a Covid-19 atingiu, ontem, um recorde no centro montado no Madeira Tecnopolo. No dia 24 de Abril, foram aplicadas 1.500 doses da vacina a residentes no Funchal. A vacinação continua hoje e prolonga-se pelo dia de amanhã.

Estão a ser vacinadas pessoas entre os 60 e os 70 anos, sendo o critério idade o único desta fase no Funchal.

Durante o dia de hoje, devem ser vacinadas mil pessoas e, amanhã, outras 1.100.

Também em Câmara de Lobos, no pavilhão desportivo junto à Escola da Torre, foram vacinadas 354 pessoas, no dia de ontem.

Hoje, Pedro Ramos voltou a visitar o centro de vacinação do Madeira Tecnopolo e o momento foi aproveitado para perpetuar em imagem o recorde das 1500 vacinas alcançadas ontem.

Algumas pessoas disseram ao DIÁRIO ter havido, no Funchal, problemas com a marcação das vacinas e que haviam sido chamadas tardiamente, por telefone, para serem vacinadas. Fonte da Secretaria da Saúde explicou-nos que, todos os dias, há telefonemas a algumas pessoas para se vacinarem nesse mesmo dia.

A mesma pessoa esclareceu que, para cada dia, é elaborada uma lista de pessoas a vacinar, que são contactadas. No entanto, nem todas comparecem à vacinação, por inúmeras razões. Por isso, existe uma lista de suplementes a vacinar.

Quando o final de cada dia de vacinação se aproxima, os responsáveis pelo centro calculam quantas vacinas vão sobrar e começam a contactar os suplentes, para que se vão vacinar com essas sobras. Isso tem permitido que, até agora, não tenha havido qualquer desperdício de vacinas.