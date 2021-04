Conservatório comemora Dia da Mãe com concerto e missa cantada

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode comemora, no próximo dia 2 de Maio (domingo), o Dia da Mãe, com um breve concerto, que terá lugar pelas 11h30, na Igreja do Colégio (São João Evangelista). O espectáculo terá como protagonistas o Ensemble Vocal Feminino Ninfas do Atlântico do Conservatório.

Após a actuação das Ninfas, seguir-se-á a celebração eucarística, pelas 12 horas, onde colaborará musicalmente o Coro Juvenil do Conservatório.

O programa do concerto das Ninfas do Atlântico é constituído por composições como a famosa canção 'Nella Fantasia' do compositor italiano Ennio Morricone, baseada no tema 'Gabriel's Oboé' do filme 'A Missão' (1986). A letra da música é de Chiara Ferraù e a canção tornou-se popular entre os cantores clássicos, após ter sido lançada em 1998 por Sarah Brightman.

Além de Morricone, o programa do concerto contém ainda as composições 'Ubi caritas' de Ola Gjeilo, o 'Benedictus' da Missa St. Alysii de J. Michael Haydn e 'Ave-Maria' de Johannes Brahms.

As Ninfas do Antlântico são actualmente compostas por 8 vozes femininas e o seu repertório incide nas músicas clássicas modernas. Desde a sua fundação, o grupo conta com direcção artística de Zélia Gomes.

Quanto ao Coro Juvenil do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira (CEPAM), através da Direção de Serviços de Expressões Artísticas (DSEA), foi constituído em Janeiro de 1991, na dependência da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Actualmente é constituído por 33 jovens com idades compreendidas entre os 13 e 18 anos. O seu repertório incide na música erudita, tradicional e ligeira cantando à capella, com playback e com acompanhamento de piano/orquestra. Possui também um grande repertório de Natal e música sacra.