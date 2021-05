Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol hasteou bandeiras azul e verde

A Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol hasteou hoje, pela primeira vez, a Bandeira Azul e, pela décima vez, a Bandeira Verde referentes ao projeto Eco-Escolas.

O executivo camarário esteve presente iniciativa, onde se realizou também um concerto da banda Pop Rock da escola, um projeto com 11 anos, que conta agora com equipamento de som adequado devido a uma oferta da câmara municipal local.

"Ao longo deste mandato temos colaborado sempre com a Escola Secundária com diversos apoios materiais, sempre com o objectivo de proporcionar melhores condições para a aprendizagem dos alunos e melhores condições de trabalho para os professores e auxiliares. O sistema de som que hoje oferecemos à escola foi um pedido da senhora ciretora Ricardina Andrade aquando do aniversário desta escola no ano transacto. Fazia falta melhores condições para que alunos e professores apresentassem o seu trabalho e desenvolvessem melhor as suas iniciativas", disse a presidente da autarquia, Célia Pessegueiro.

Ainda na cerimónia de hastear das bandeiras, lembrou que durante o seu mandato aumentou a disponibilização de manuais escolares gratuitamente até o 12.º ano e proporcionou o acesso a routers de internet aquando do ensino à distância durante a pandemia.