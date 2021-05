Suspensão da vacinação contra a covid-19 gera longas filas no Tecnopolo

É já longa a fila de pessoas que aguardam pela sua vez à porta do Centro de Vacinação do Funchal, no Madeira Tecnopolo.

A suspensão da vacinação contra a covid-19 na sequência de uma irregularidade no conjunto de vacinas que seriam administradas esta tarde tem gerado uma concentração de pessoas fora do habitual, que sem saber o que fazer, aguardam por alguma indicação.

A insatisfação de algumas pessoas, que deram conta do seu descontentamento ao DIÁRIO, prende-se com o facto de terem de aguardar de pé e ao sol, sem qualquer informação oficial.

Quem tinha a vacina agendada para esta tarde, e que entretanto já chegou ao Tecnopolo, queixa-se de não ter sido avisado por telefone se deveria ou não comparecer naquele local. Com receio de perder a vez, acabam por ficar à espera.

O DIÁRIO tentou esclarecer a situação junto do Gabinete do secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, mas até ao momento não obteve qualquer informação sobre que medidas foram implementadas, nem se a vacinação vai ser retomada ainda hoje.

De acordo com a nota divulgada no início da tarde, que dava conta da interrupção da vacinação "em virtude do facto de 2 das 5 embalagens das vacinas entregues, hoje, na farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça apresentarem sinais de humidade externa", as pessoas que foram convocadas para a vacinação nesta segunda-feira, "serão reagendadas oportunamente".