“Na Ponta do Sol, temos um executivo [autárquico liderado por Célia Pessegueiro] que não sabe preservar o património, que se revela incapaz de bem gerir dinheiros públicos e que, ao longo deste último ano, pouco fez do muito que podia ter feito para ajudar as famílias e as empresas da Ponta do Sol e que só agora, na reta final do mandato, é que parece ter acordado, numa tentativa de apresentar trabalho e iludir os pontasolenses” afirmou, hoje, o candidato pela coligação PSD/CDS às próximas Eleições Autárquicas, Gualberto Fernandes, no Conselho Regional do PSD-M onde garantiu que a sua candidatura não deixará “que a ilusão volte a ganhar”.

“Não, não deixaremos que o nosso povo volte a confiar e a ser enganado por quem já provou não ter qualquer capacidade para liderar este projecto local”, asseverou o candidato à presidência da Câmara Municipal, criticando a falta de compromisso e de palavra que caracterizam o actual executivo, criticou, algo que se propõe a combater “com ideias, projetos e uma estratégia firme para o futuro”.

Assegurando que a sua candidatura irá de encontro às necessidades e aspirações da população, Gualberto Fernandes diz que o seu programa será justo, equitativo e de estabilidade, bem diferente e distante da propaganda que faz sobreviver o PS no concelho.

“Concentremo-nos no trabalho que temos a fazer e juntos lutemos pela vitória em que acredito, em que todos acreditamos. Sempre pela Ponta do Sol!”, rematou o arquitecto que foi o primeiro dos 10 cabeças de lista que falaram esta manhã aos militantes. Seguiu-se João Paulo Luís, candidato por Santana.