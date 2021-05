"Campanha negra" não desmotiva Pedro Calado

Em pré-época de campanha oficial para as eleições autárquicas, as redes sociais têm sido palco para atacar adversários, como se tem tornado hábito na política. Desta vez, os visados são Pedro Calado e a família.

Isto depois do candidato da coligação Funchal Sempre à Frente publicar uma fotografia nas suas redes sociais, no Dia da Família (15 de Maio), acompanhado pela sua mulher e filhos. Fotografia essa que acabou por ser manipulada e à qual se juntaram "textos asquerosos", afirma Calado.

O candidato à liderança da Câmara Municipal do Funchal está também revoltado porque as acusações são "sem escrúpulos, atingindo crianças e inocentes que nada têm a ver com as disputas político-partidárias".

Daí que o vice-presidente do Governo Regional também tenha utilizado, esta quarta-feira, as redes sociais para se mostrar indignado com a "política rasteira" dos adversários que, escreve Pedro Calado, "se acobardam no anonimato e na difamação".